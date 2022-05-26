"Вираз псевдомистецтва": Рада Церков виступила проти нового муралу з "Джавелін" у Києві

"Вираз псевдомистецтва": Рада Церков виступила проти нового муралу з "Джавелін" у Києві

Релігійним діячам не сподобався новий мурал, де зображена Богородиця, яка тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін".

У Солом'янському районі Києва з'явився новий мурал "Свята Джавеліна". Поки користувачі Мережі захоплювалися малюнком, Рада Церков висловилася проти та назвала його "виразом псевдомистецтва, яке використовує релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії."

Релігійні діячі звернулись із такою заявою до президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка.

"Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства", – закликала Рада Церков.

У заяві йдеться, що мурал почали малювати без належного громадського обговорення. На ньому зображена Богородиця, яка тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін".

"Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії", – наголошують українські релігійні діячі.

Нагадаємо, у Києві на Оболоні з'явився новий патріотичний мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.

Свята Джавеліна: новий мурал з'явився в Києві

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