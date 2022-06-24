Виправдовував збройну агресію Росії проти України: мешканець Києва постане перед судом

Обвинувачений на власній сторінці у Facebook поширював публікації антиукраїнського характеру.
Мешканець Києва постане перед судом за поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.
"За даними слідства, обвинувачений на власній сторінці у соціальній мережі Facebook поширював публікації антиукраїнського характеру. Зокрема, у них визнавалася правомірною збройна агресія РФ проти України. Також чоловік був активним учасником проросійських пабліків у месенджерах, де пропагувалася ідея законності окупації територій нашої держави", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.
Нагадаємо, у Києві росіянин прикидався українцем: його затримали, вилучили зброю та автівки.
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