Виписав премії на 1,3 млн грн: у Києві повідомили про підозру колишньому ректору НАУ

Колишньому ректору загрожує до 12 років в'язниці.

Поліція Києва повідомила про підозру ректору Національного авіаційного університету. Посадовець упродовж трьох років незаконним шляхом нарахував собі премії на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Про це інформують у пресслужбі поліції Києва.

За даними поліції, відповідно до умов контракту, форми нарахування коштів як премія не було передбачено. Стало відомо, що ректор підписав угоду з Міністерством освіти і науки України.

"Чоловік незаконно нараховував собі щомісячні премії понад три роки і таким чином привласнив 1,3 млн грн коштів університету", – заявили у поліції.

Зазначимо, що чоловіку висунули підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем, скоєного в особливо великих розмірах.

"Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває", – резюмували в поліції.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату архієпископу, який здійснював антиукраїнську діяльність.