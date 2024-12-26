"Виніс" 11 тис. гривень: поліція Києва затримала іноземця, який пограбував магазин

У Києві озброєний чоловік у масці пограбував магазин на 11 тисяч гривень. Поліція за годину затримала 30-річного іноземця, який проживав у столичному готелі.

Про це повідомила поліція Києва.

За інформацією правоохоронців, зловмисник у масці та зі зброєю в руках зайшов у маркет на Андріївському узвозі й, погрожуючи продавчині пістолетом, зламав касу ломом та втік з "виручкою" у сумі 11 тис грн.

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"Оперативники за допомогою фахівців кримінального аналізу по "гарячим слідам" розшукали нападника неподалік місяця злочину на одній з вулиць Подолу. Для нас це зайняло менш як годину" – повідомили в поліції.

Під час обшуку слідчі вилучили пістолет, лом, яким він зламав касу та викрадені гроші.

Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій.

Нагадаємо, на Київщині чоловік смертельно травмував співмешканку палицею.

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