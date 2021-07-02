Винесла небезпечні штами вірусів: у Києві вчена з інституту біотехнологій постала перед судом

Винесла небезпечні штами вірусів: у Києві вчена з інституту біотехнологій постала перед судом

Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала у своєму холодильнику.

У Києві ексспівробітниця інституту біотехнологій, яка незаконно винесла з роботи небезпечні штами вірусів, постала перед судом.

Обвинувальний акт стосовно ексспівробітниці інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів скеровано до суду за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів, з метою збуту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялось раніше, колишня співробітниця інституту була відповідальною особою за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, що зберігаються в колекції Національного центру штамів мікроорганізмів України. Вона мала доступ до таких штамів. З метою особистого збагачення жінка незаконно винесла флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці.

Щоб приховати злочин, обвинувачена порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів. Тобто зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала.

Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у побутовому холодильнику, де вони і були виявлені у ході обшуку.

"Своїми діями колишня працівниця завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Водночас у прокуратурі зазначили, що завдані збитки відшкодовані шляхом повернення викрадених штамів вірусів у власність інституту.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, У МОЗ розповіли, у скількох лабораторіях виявляють штам "Дельта" і що планують змінити.

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