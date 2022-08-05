Вимушені переселенці у Києві отримують необхідну медичну допомогу безкоштовно та безвідмовно – КМДА

Вимушені переселенці у Києві отримують необхідну медичну допомогу безкоштовно та безвідмовно.

На цьому наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, пише сайт КМДА.

Йдеться про всі види медичної допомоги за програмою медичних гарантій: первинна меддопомога, спеціалізована, отримання медикаментів за програмою "Доступні ліки" тощо.

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Так, попри наявність або відсутність підписаної із лікарем декларації, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до будь-якого Центру первинної медико-санітарної допомоги, де за необхідності гарантовано отримають повний пакет послуг: діагностику і лікування захворювань; базові тести та аналізи; направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження; рецепти за програмою "Доступні ліки"‎ та інсулін (якщо це повторний рецепт); паліативну допомогу, динамічне спостереження за станом здоров’я; щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.

"До слова, ще раз нагадаю про важливе: якщо ви чи ваша дитина за термінами потребуєте вакцинації або пропустили планову вакцинацію за Національним календарем щеплень, її можна надолужити. Для цього достатньо звернутися до свого сімейного лікаря/педіатра або до сімейного лікаря/педіатра найближчого закладу охорони здоров’я", – наголосила Гінзбург.

Знайти адреси найближчих центрів первинної медико-санітарної допомоги можна за посиланням.

Так само безвідмовно надається медична допомога за пакетами програми медичних гарантій на вторинному і третинному рівнях: лікування інсульту, інфаркту, раннє виявлення та лікування онкології, медична допомога породіллям, новонародженим у складних неонатальних випадках тощо.

Продовжує працювати під час воєнного стану і програма "Доступні ліки". Так, пацієнти, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету першого/другого типу, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та поведінки, епілепсії, можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми – безоплатно або з невеликою доплатою.

За інформацією МОЗ України, для забезпечення доступу пацієнтів до цих ліків на час війни були спрощені процедури їхнього отримання, зокрема пацієнти можуть отримувати такі ліки за електронним або паперовим рецептом. Усі 47 препаратів інсуліну, які входять до програми реімбурсації, можна отримувати без доплат.

Українці, які живуть із ВІЛ, теж можуть отримати антиретровірусну терапію за місцем фактичного перебування. Для цього необхідно звернутися до найближчого Консультативно-діагностичного центру або до Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІД (телефони для довідок: (044) 409-20-70, (044) 409-20-84).

Також, за роз’ясненнями МОЗ, на період дії воєнного стану суттєво спрощено процедуру встановлення і продовження інвалідності. Наразі для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності не потрібно. Укладання декларації між пацієнтом – внутрішньо переміщеною особою та лікарем, який оформляє направлення на МСЕК, теж не потрібно, законодавчі підстави вимагати її відсутні. Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд. Усі виплати та відповідні пільги зберігаються за особою до закінчення терміну проходження повторного огляду.

"Від перших днів військової агресії РФ столична влада докладала максимум зусиль, щоб містяни вчасно отримували медичну допомогу. Наразі Департамент охорони здоров’я координує та контролює муніципальні медичні заклади з метою організації комфортного та дієвого медичного простору і для вимушених переселенців. На сьогодні до медиків столичних комунальних медзакладів уже звернулося близько 29 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Я звертаюся до тих, хто через війну знайшов прихисток у столиці: в Києві ви маєте такі ж права на якісну медичну допомогу, як і кияни. У разі, якщо вам у ній відмовляють, звертайтеся до керівника закладу, де сталося непорозуміння, або на гарячу лінію Департаменту за телефоном: (044) 278-41-91", – підсумувала Гінзбург.

Нагадаємо, у Києві від початку війни зареєстровано майже 100 тисяч вимушених переселенців.

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