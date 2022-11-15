Вимкнення світла в Києві: чоловік впав у шахту ліфта, коли вирішив із нього вийти

В Києві поліцейські врятували чоловіка, який впав у шахту ліфта. Сталося це під час аварійного відключення світла.

В столиці правоохоронці врятували чоловіка, який під час аварійного відключення світла впав у шахту ліфта.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Як стало відомо, інцидент стався в одній з багатоповерхівок на проспекті Миколи Бажана. Вже на місці копи з’ясували, шо чоловік спускався ліфтом в той момент, коли зникло світло. Місцевий мешканець застряг між трітм та четвертим поверхами.

Громадянин вирішив не чекати, а самостійно вибратися. Проте з необережності впав у ліфтову шахту.

“Поліцейські Ігор Максименко та Микола Маховка підтримували з потерпілим розмову до приїзду аварійної служби, які відчинили двері. На дні шахти перебував чоловік, який скаржився на біль у ногах та руці. Охоронці порядку разом з мешканцями будинку обережно витягли громадянина та передали лікарям. Медики шпиталізували 60-річного чоловіка з чисельними травмами”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції Києва.

Що відомо про відключення світла в Києві

Російські окупанти під час масованих обстрілів пошкодили низку об'єктів енергетичної інфраструктури. Через що в Україні запровадили аварійні відключення світла.

Енергетики ж кажуть, що стабілізаційні відключення світла скасовувати найближчим часом не будуть, навпаки, потрібно навчитися жити за ними.

Планові відключення як мінімум ще тиждень будуть проходити в Київі, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Сумській та Чернігівській області.

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