Вимагають зупинити "чипізацію": у Києві на мітинг знову вийшли антивакцинатори (фото)

Вимагають зупинити "чипізацію": у Києві на мітинг знову вийшли антивакцинатори (фото)

Вони виступають проти законопроекту №4142.

У Києві під стіни Верховної Ради 15 лютого на мітинг знову вийшли антивакцинатори. Вони вимагають скасувати "чипізацію" населення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".

Активісти також хочуть скасування карантину та щеплень від коронавірусу в Україні. Зокрема, вони виступають проти ухвалення законопроекту №4142. На їхню думку, він передбачає примусову вакцинацію та звільнення з роботи за відмову від ін'єкцій. Протестувальники називають це "COVID-геноцидом".

Тим часом станом на ранок 15 лютого у Києві зафіксовано 4 584 нові випадки коронавірусу за добу. Це удвічі більше, ніж 14 лютого (2 293 випадки коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 411 576 випадків COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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