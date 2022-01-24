Вимагали 1 млн доларів вигаданого боргу: у Києві викрили групу злочинців (фото)

Одного із зловмисників затримали, йому загрожує до 12 років в'язниці.

У Києві викрили злочинців, які вимагали у підприємця 1 млн доларів вигаданого боргу. Группа завдала тілесних пошкоджень чоловіку та погрожувала насильством членам його сім'ї.

Про це 24 січня повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисники вимагали сплатити кошти на користь спільноти, начебто очолюваної одним із "злодіїв у законі". Одного із учасників групи, громадянина Грузії, затримали після передачі йому першої частини грошей - 70 тисяч доларів.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину.

Нагадаємо, що у Києві в одній з лікарень лікарі заробляли тисячі гривень на видачі тіл померлих від коронавірусу, а також за гроші надавали безкоштовні послуги.

Прокуратура міста Києва

Прокуратура міста Києва

В Запорізькій області 6 підлітків кілька годин били 9-класника, принижували та вимагали гроші | Новини України

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