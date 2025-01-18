Вимагала хабар у військового: у Києві затримали посадовицю лікарні

У Києві Нацполіція затримала заступницю директора медзакладу за вимагання 5000 доларів від військового.

Про це повідомила поліція Києва.

Жінка, скориставшись своїм службовим становищем, намагалася отримати гроші за оформлення документів, що підтверджують групу інвалідності захисника, який отримав 28 поранень на фронті та вже мав інвалідність другої категорії.

"Незважаючи на оновлення правил проходження медичних обстежень з оцінювання непрацездатності осіб, знаходяться медпрацівники, які продовжують працювати по "старих" та корупційних схемах, безсоромно збагачуючись навіть на військовослужбовцях", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, військовослужбовець звернувся до медустанови для підтвердження свого статусу, але замість законної процедури стикався з вимогою хабаря. Посадовиця медустанови запевнила чоловіка, що не має підстав давати йому направлення для оцінки його здоров’я, але за 5 000 доларів обіцяла підготувати необхідні документи та організувати підтвердження групи інвалідності.

Правоохоронці затримали жінку одразу після отримання хабаря у розмірі 210 тисяч гривень. За місцем проживання та роботи підозрюваної провели обшуки, під час яких вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та довідки з печатками лікарів.

Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває розслідування для встановлення інших учасників незаконної схеми. Керівництво розслідуванням здійснює Голосіївська окружна прокуратура Києва.

Нагадаємо, на Одещині затримали командира військової частини за систематичне вимагання грошей у підлеглих.

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