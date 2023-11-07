Вимагала гроші за зберігання гуманітарки: у Києві заступниця директора іподрому упіймалася на хабарі

У Києві заступниця директора іподрому упіймалася на хабарі. Вона вимагала гроші за зберігання гуманітарки.

Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції України.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області спільно зі слідчими Печерського районного управління поліції Києва викрили корупційну схему, до функціонування якої причетні посадові особи столичного іподрому. Вимагали з осіб винагороду за безперешкодне надання в оренду приміщень, що перебувають на балансі комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.

За укладання договору оренди приміщенням для зберігання благодійної допомоги фігуранти вимагали від керівника фонду 108 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали заступницю керівника київського іподрому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання першої частини неправомірної вигоди - 18 тисяч гривень.

Хабар за оренду приміщення для зберігання благодійної допомоги / Фото: Поліція Києва

Вирішується питання про оголошення фігурантці підозри за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Посадовицям іподрому може загрожувати від п’яти до десяти років за ґратами / Фото: Поліція Києва

Проводяться подальші заходи зі збору доказової бази для притягнення всіх причетних до схеми службових осіб.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала посадовця Антимонопольного комітету за хабарництво.

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