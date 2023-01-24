У Києві викрили групу наркоторговців з кокаїном на 4 мільйони

Наркобанді загрожує до 12 років позбавленні волі.

Правоохоронці Києва 24 січня затримали найбільшу організовану злочинну групу. У зловмисників поліція вилучила кокаїн вартістю близько на 4 млн гривень.

Про це Головне управління Національної поліції Києва повідомило у Telegram.

"Правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотиків на суму близько 4 млн гривень. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі", - вказано у повідомленні.

Під час операції виявили та вилучили понад пів кілограма кокаїну, зброю, 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень, чорнові записи та ювелірні вироби.

Зауважимо, що до виконання спеціальної поліцейської операції були задіяні понад 100 правоохоронців, серед яких спецпризначенці, кінологи та співробітники сектору кримінального аналізу.

Зокрема до організованої злочинної групи входило 14 осіб - два організатори, виконавці та особи, які працювали так званими водіями - розвозили та збували наркотики.

Нагадаємо, на Сумщині організували місце розпусти під виглядом масажного салону. Діяльність незаконного місця припинили поліцейські.