Виліз погрітися на сонці: у Чорнобилі виявили небезпечного плазуна (фото)

Гадюка може вкусити, якщо її потурбувати. Чим ближче місце укусу до голови, тим він небезпечніший.

У Чорнобилі виявили небезпечного плазуна.

Гадюка вилізла погрітися на сонечку.

Відповідне фото виклали співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"Гадюка звичайна. Вилізла погрітися на осонні і тут знайшли", - йдеться у дописі під фото.

У Поліссі зрідка зустрічаються чорні та руді гадюки. Молоді особини мають типовий коричнево-мідний колір, їх легко відрізнити від дорослих і особливо від порівняно товстеньких самок за розміром. Але молоді гадюки і мідянки схожі між собою.

Укус гадюки - це її захисна реакція на непокоєння при зустрічі з людиною. Захист в цьому випадку – це шипіння та пара слабких і тонких зубів (0,5 мм завтовшки і 4 мм довжиною). Гадюка завдає удар, широко розкривши пащу. Зуби виходять зі складеного стану в "бойовий" і на момент укусу отруйні залози виділяють порцію отрути, котра потрапляє через шкіру людини у її кров особливими каналами з внутрішньої сторони зубів змії. Все це триває не більше долі секунди і людина не встигає зреагувати та злякатися. У підсумку на тілі залишаються дві маленькі, майже непомітні ранки-поглиблення. Отрута звичайної гадюки за механізмом токсичної дії є отрутою переважно геморагічної (викликає крововилив), кровозгортальної та місцевої некротичної дії. Чим ближче місце укусу до голови, тим він небезпечніший. Навесні отрута гадюки більш токсична, ніж влітку. Укус гадюки викликає наростаючий біль. За крововиливом розповсюджується потемніння шкіри і набряки.

Нагадаємо, у Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію.

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