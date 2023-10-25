Автівка вилетіла на тротуар, збила людей та перекинулася: в Києві сталася жахлива ДТП (фото)

Водій пройшов медогляд, який показав, що він за кермом був тверезий.

В Києві водій автівки не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, де скоїв наїзд на перехожих. Внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали дві людини.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Києва.

Як стало відомо, аварія сталася на вулиці Велика Васильківська. Там водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, у результаті чого здійснив наїзд на двох перехожих, які стояли на зупинці.

“Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, результат якого показав, що кермач був тверезий. За даними фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. Досудове розслідування триває. Поліція встановлює всі обставини та механізм вчинення автопригоди”, - розповіли в Нацполіції столиці.

Нагадаємо, що на Львівщині 23 жовтня біля Дрогобича сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинула 24-річна жінка.

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