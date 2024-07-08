"Вилазили, як могли": очевидці про удар по приватному медзакладу в Києві

Очевидці і постраждалі розповіли про перші хвилини після ракетного удару РФ по Києву.

Про це передає Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Ми на першому поверсі були, тому постраждали менше всіх. Відбігли швидко в паркінг. Другий-третій поверх постраждали більше. Ми і в першу тривогу спускалися, це тільки якраз відновили прийом. І одразу після тривоги – вибух", – розповіла медпрацівниця приватному медзакладу в Дніпровському районі столиці, де сталося влучання під час повторного удару РФ.

Інший чоловік розповів, що дивом вижив під час ракетного удару по приватному медзакладу.

"Була повторна тривога, ми спокійні, бо спочатку думали, що "шахед". Але якщо б це був "шахед", ми чули б звук. А була тиша-тиша, а потім вибух. На превеликий жал, є загиблі і поранені. У мене самого контузія, забій руки. Трішки довелося вибиратися, меблі-конструкції довелося з себе скидувати. Найбільше боялися електричної проводки. Вилазили, як могли", - розповів він.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій знаходяться дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда".. Наразі там тривають розбори завалів, відомо про 7 загиблих, а відділення клінік тимчасово припинили свою роботу.

Нагадаємо, сьогодні російські війська вдарили крилатою ракетою Х-101 зокрема, по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки по столиці 21 особа загинула, ще 65 постраждали.

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