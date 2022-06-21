Викрито посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України, які за гроші "зливали" дані росіянам

Агентурна мережа ФСБ вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
Служба безпеки України викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Києві в результаті багатоетапної спецоперації було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.
Зазначається, що посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.
"Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру шістьом правоохоронцям з Бердянська.
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