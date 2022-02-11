Викрав позашляховик із СТО, де працював: у Києві поліцейські випадково викрили злодія

Викрав позашляховик із СТО, де працював: у Києві поліцейські випадково викрили злодія

Зловмисник викрав автівку на СТО, де працював.

У Києві поліцейські зупинили п'яного порушника правил дорожнього руху без будь-яких документів. Виявилося, що чоловік був за кермом викраденого позашляховика Mitsubishi Pajero.

Про це 11 лютого повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

28-річний зловмисник викрав автівку в Оболонському районі столиці на станції технічного обслуговування, де працював.

Поліцейські перевірили водія на приладі Драгер на вміст алкоголю в його організмі, який показав 0,93 проміле. Порушник був неодноразово судимий за викрадення авто та розбійний напад.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіку загрожує до 12 років в’язниці.

Нагадаємо, що на Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.

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