Викрав позашляховик із СТО, де працював: у Києві поліцейські випадково викрили злодія

Зловмисник викрав автівку на СТО, де працював.
У Києві поліцейські зупинили п'яного порушника правил дорожнього руху без будь-яких документів. Виявилося, що чоловік був за кермом викраденого позашляховика Mitsubishi Pajero.
Про це 11 лютого повідомила пресслужба Національної поліції Києва.
28-річний зловмисник викрав автівку в Оболонському районі столиці на станції технічного обслуговування, де працював.
Поліцейські перевірили водія на приладі Драгер на вміст алкоголю в його організмі, який показав 0,93 проміле. Порушник був неодноразово судимий за викрадення авто та розбійний напад.
Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Чоловіку загрожує до 12 років в’язниці.
Нагадаємо, що на Київщині водійка позашляховика розтрощила кав‘ярню. Інцидент трапився у селі Пухівка Броварського району.
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