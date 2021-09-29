Викрали онколога в Києві заради викупу: чоловік та жінка проведуть за ґратами 7 і 9 років

Викрали онколога в Києві заради викупу: чоловік та жінка проведуть за ґратами 7 і 9 років

У Києві пара викрала онколога, тримала її в гаражі і вимагала у сім'ї викуп.

У Києві чоловік та жінка, змовившись, викрали лікарку-онколога і тримали її в гаражі. Вони вимагали у сім'ї викуп за родичку та її авто. Подія сталася ще в осени 2017 року.

І ось нарешті пара викрадачів отримала вироки.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

"Київський апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції щодо двох обвинувачених у викраденні людини з метою отримання викупу. Їм призначено покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді довели, що восени 2017 року чоловік та жінка, діючи за попередньою змовою, викрали з власного подвір’я лікаря – онколога та в подальшому утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів 200 тисяч доларів США викупу за її звільнення. Також вони викрали автомобіль та особисті речі потерпілої.

Таким чином було підтверджено вирок Святошинського районного суду міста Києва, яким їх визнано винними у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, крадіжці, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України).

Нагадаємо, у Києві викрили групу псевдополіцейських, які займалися вимаганням та розбоями.

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