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Викрали людину і вимагали 12 тисяч доларів: у Києві затримали трьох поліцейських (фото)

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Викрали людину і вимагали 12 тисяч доларів: у Києві затримали трьох поліцейських (фото)

kyiv.gp.gov.ua

Поліцейських затримали того ж дня під час отримання коштів.

У Києві затримали трьох працівників поліції Дніпропетровської області, які викрали людину і погрожуючи вимагали 12 тисяч доларів.

Про це 10 лютого повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Відомо, що заступник начальника слідчого відділу та два оперуповноважених одного з управлінь поліції приїхали до Києва. 9 лютого вони мали провести обшук житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо шахрайства.

Після обшуку правоохоронці протиправно затримали власника житла - 29-річного киянина. Вони помістили його до свого автомобілю

Поліцейські вимагали в чоловіка 12 тисяч доларів. У разі відмови вони погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також тримання під вартою

Правоохоронці дозволили чоловіку зателефонувати знайомим, щоб вони передали кошти. Працівників поліції затримали того ж дня під час отримання 6,3 тисячі доларів. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Києві затримали 27-річного чоловіка, який намагався підпалити легковик Skoda на вулиці Чистяківській. Киянин отримав "замовлення" у Telegram-каналі.

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© kyiv.gp.gov.ua
kyiv.gp.gov.ua
© kyiv.gp.gov.ua
kyiv.gp.gov.ua
© kyiv.gp.gov.ua
kyiv.gp.gov.ua

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