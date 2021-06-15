Викрадення іноземного бізнесмена у Києві: поліція затримала організатора та оприлюднила подробиці (відео)

Замовниками виявилися особи з найближчого оточення постраждалого громадянина Сербії.

У Києві замовили викрадення та вбивство громадянина Сербії для заволодіння його статками.

Нацполіція затримала організатора та встановила замовників. Ними виявилися особи з найближчого оточення постраждалого.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Організатору пообіцяли нерухомість у Москві вартістю $2 млн

У поліції зазначили, що за виконання "роботи" фігуранти обіцяли організатору злочину нерухомість в Москві вартістю 2 мільйони доларів США.

"У грудні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві Нацполіції отримали інформацію про підготовку викрадення громадянина Сербії: організатор якраз підшуковував виконавців. Згодом, після першочергових слідчо-розшукових заходів, встановлено й особу майбутньої жертви. Це – іноземець, який мав прибутковий бізнес в Україні", - йдеться у повідомленні поліції.

Аби врятувати життя чоловікові, поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора.

Замовники - особи з найближчого оточення постраждалого

Спочатку вдалося вийти на організатора, це - громадянин України, який тимчасово мешкав за кордоном. За даними поліції, саме він і підшуковував осіб, які викрадуть потерпілого. Згодом встановили замовників та мотиви їхніх злочинних дій. Щоби заволодіти статками потерпілого, особи з найближчого оточення вирішили його позбутися: викрасти, змусити підписати необхідні документи, а потім вбити. Для цього організаторові передали всю інформацію про чоловіка.

"Злочинний план повинні були реалізувати під час чергового візиту потерпілого в Україну – кілька разів на рік він приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств. За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору нерухомість в Москві вартістю 2 млн дол. США", - йдеться у повідомленні поліції.

Викрадення сербського бізнесмена інсценували поліцейські

7 червня у Києві було інсценовано викрадення чоловіка та надано підтверджувальні докази.

Після підписання документів, за планами замовників, його повинні були вбити.

Організатора затримали на Закарпатті

11 червня правоохоронці затримали організатора на території Закарпатської області після передачі виконавцю 10 тисяч доларів США як частину винагороди. На цьому етапі спецоперації були задіяні співробітники кількох відомств: управління стратегічних розслідувань в місті Києві, Львівській та Закарпатській областях, Головного слідчого управління Національної поліції України, відділу прикордонної служби "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону, Офісу Генерального прокурора України та спецпідрозділу ДСР Нацполіції.

На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

закінчений замах на організацію вчинення викрадення людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146);

закінчений замах на організацію вчинення умисного вбивства викраденої людини, з корисливих мотивів, на замовлення групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115).

12 червня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Замовили викрадення та вбивство громадянина Сербії для заволодіння його статками Замовили викрадення та вбивство громадянина Сербії для заволодіння його статками – Нацполіція затримала організатора та встановила замовників Замовниками виявилися особи з найближчого оточення постраждалого. За виконання "роботи" фігуранти обіцяли організатору злочину нерухомість в Москві вартістю 2 млн дол. США. У грудні 2020 року оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві Нацполіції отримали інформацію про підготовку викрадення громадянина Сербії: організатор якраз підшуковував виконавців. Згодом, після першочергових слідчо-розшукових заходів, встановлено й особу майбутньої жертви. Це – іноземець, який мав прибутковий бізнес в Україні. Аби врятувати життя чоловікові, поліцейські у кілька етапів провели спецоперацію: вийшли на організатора, спільно із сербськими колегами провели слідчі дії для документування замовників, інсценували викрадення чоловіка та затримали організатора. Спочатку вдалося вийти на організатора, це - громадянин України, який тимчасово мешкав за кордоном. Саме він і підшуковував осіб, які викрадуть потерпілого. Згодом встановили замовників та мотиви їхніх злочинних дій. Щоби заволодіти статками потерпілого, особи з найближчого оточення вирішили його позбутися: викрасти, змусити підписати необхідні документи, а потім вбити. Для цього організаторові передали всю інформацію про чоловіка. Злочинний план повинні були реалізувати під час чергового візиту потерпілого в Україну – кілька разів на рік він приїжджав для контролю діяльності підпорядкованих підприємств. За ліквідацію чоловіка замовники обіцяли організатору нерухомість в Москві вартістю 2 млн дол. США. 7 червня у Києві було інсценовано викрадення чоловіка та надано підтверджуючі докази. Після підписання документів, за планами замовників, його повинні були вбити. 11 червня правоохоронці затримали організатора на території Закарпатської області після передачі виконавцю 10 тис. дол. США як частину винагороди. На цьому етапі спецоперації були задіяні співробітники кількох відомств: управління стратегічних розслідувань в місті Києві, Львівській та Закарпатській областях, Головного слідчого управління Національної поліції України, відділу прикордонної служби «Лужанка» Мукачівського прикордонного загону, Офісу Генерального прокурора України та спецпідрозділу ДСР Нацполіції. На підставі отриманих доказів затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: - закінчений замах на організацію вчинення викрадення людини з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 146); - закінчений замах на організацію вчинення умисного вбивства викраденої людини, з корисливих мотивів, на замовлення групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 3, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115). 12 червня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчо-оперативні заходи для притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності. Національна поліція України МВС України #Київ #злочин #затримання #департаментстратегічнихрозслідувань #поліція #новини Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Вівторок, 15 червня 2021 р.

Проводяться слідчо-оперативні заходи для притягнення усіх фігурантів до кримінальної відповідальності.

За даними "Києва Оперативного", викрадений бізнесмен - власник компанії "Дельта Спорт", громадянин Сербії Мілован Роганович.

Нагадаємо, у Києві у сміттєзбірнику знайшли тіло людини, замотане у ковдру.

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