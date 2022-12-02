Викрадення графіті Бенксі разом зі шматком стіни у Гостомелі: подробиці від голови Київської ОВА

Олексій Кулеба зазначив, що графіті не пошкоджене і перебуває у правоохоронців, поки тривають слідчі дії.

У Гостомелі під Києвом група людей намагались викрасти графіті відомого англійського художника і політичного активіста під псевдонімом Бенксі – зрізали його роботу просто зі шматком стіни будинку. На щастя, поліція встигла вчасно і зашкодила викраденню. А головне - графіті не пошкоджене.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram.

"Сьогодні в Гостомелі група людей намагалися викрасти графіті Бенксі. Вони зрізали зі стіни зруйнованого російськими загарбниками будинку зображення. Осіб затримали на місці… Графіті не пошкоджене і перебуває у правоохоронців, поки тривають слідчі дії", - написав він.

Кулеба підкреслив, що роботи Бенксі на Київщині перебувають під охороною поліції.

"Ці зображення є символом нашої боротьби проти ворога. Це історії про підтримку та солідарність всього цивілізованого світу з Україною. Зробимо все, щоб зберегти витвори вуличного мистецтва як символ нашої майбутньої Перемоги", - зазначив голова ОВА.

За словами Олексія Кулеби, разом із Гостомельською громадою, представники Міністерства культури та інформаційної політики ведуть консультації щодо зберігання та подальшої долі графіті.

Фото: Сергій Жук

Зазначимо, Бенксі створив сім муралів у різних містах України, зокрема в Києві, Ірпені, Бородянці та Гостомелі.

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