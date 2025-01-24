Викладача університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях: що відомо

Проти викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують в харасменті, збирають свідчення.

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього директора "Молодого театру" Андрія Білоуса звинувачують в сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Все почалося з анонімного відео на Youtube-каналі з назвою “Ґвалтівник Білоуса”. Але журналістці "1+1" Людмилі Руденко аноніми відкрили своє обличчя. Тож усі подробиці – у сюжеті.

Водночас у виші заявили, що не отримували скарг від студентів.

Що розповіли випускники вишу

Колишня студентка університету, 23-річна киянка Софія Сапожнік наважилася розповісти про свій досвід. Дівчина вже закінчила навчання і нині мешкає у Лос-Анджелесі, тому не боїться говорити.

Зі слів постраждалої, викладач першим їй написав. Спочатку їхнє спілкування було формальним, а пізніше він почав надсилати "більш особисті та недоречні запитання й повідомлення".

Софія розповідає, що Білоус запитував, чи подобаються їй хлопці, чи дівчата, надсилав фотографії інтимних місць інших студенток, а також просив надіслати подібні фото.

"Були моменти, коли він надсилав фото інших студенток і запитував, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото. Також надсилав мені свої, коли ніхто його не просив. А ще він наполегливо просив зайти до нього на чай поговорити", — розповіла вона.

Інформацію про сексуальні домагання поширили також актор та випускник університету Валерій Філіпенко та балетмейстерка "Молодого театру" Лідія Соклакова. Вони закликають постраждалих ділитися своїми історіями.

"Раніше була спроба зробити це публічним від людей, яких я особисто знаю і у яких точно немає причин брехати й чинити наклеп, але тоді дівчата і жінки відмовлялися давати свідчення через страх. Проте зараз є люди, які готові давати свідчення", — зазначив Філіпенко. Він додав, що про поведінку Андрія Білоуса давно відомо у "театральній бульбашці".

Щоб дізнатися, чи відбувалися такі речі насправді, "Сніданок 1+1" і писав, і дзвонив Андрію Білоусу, але перед виходом матеріалу в ефір відповіді наші журналісти так і не отримали.

Проти викладача збирають свідчення

Наразі у Мережі збирають анонімні свідчення проти Андрія Білоуса. Ініціатори планують звертатися до правоохоронних органів.

Про це повідомив один з ініціаторів, випускник КНУТКіТ імені Карпенка-Карого та актор Валерій Філіпенко на своїй сторінці у Facebbok.

Зі слів Філіпенка, зараз він працює з юристами, щоб зібрати свідчення постраждалих, оформити їх належним чином і подати заяву до Національної поліції.

"На жаль, законодавство з приводу харасменту в Україні наразі дуже недосконале, проте з нами працюють прекрасні юристи, які хочуть максимально якісно зібрати й оформити матеріали. Від цього дуже залежить подальший успіх справи", — зазначає він.

Валерій Філіпенко створив анонімну форму, де постраждалі та свідки можуть поділитися своїм досвідом. Актор закликає не замовчувати ситуацію.

"Вже надходять перші анонімні свідчення і я, якщо чесно, в шоці від цих історій, і не тільки про Білоуса. Про деяких "героїв" я б ніколи не подумав, натомість ще до сьогодні відкрито захоплювався їхньою діяльністю", — додав він.

Що кажуть в університеті?

У КНУТКіТ у відповідь на звинувачення повідомили, що не отримували від студентів звернень про неетичну чи протиправну поведінку Андрія Білоуса.

"Останнім часом в інтернеті невідомі особи поширюють інформацію про начебто неетичну та протиправну поведінку одного з викладачів нашого університету. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого завжди стоїть на засадах законності та поваги, довіряючи лише офіційним джерелам інформації та доведеним фактам. Станом на сьогодні жодних офіційних заяв на адресу адміністрації університету не надходило", – заявили в закладі освіти.

Водночас на сайті університету повідомили про те, що 21 січня 2025 року Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого звернувся із заявою до Національної поліції України з метою перевірки поширеної інформації та надання їй відповідної правової оцінки.



Раніше юридичною службою університету було розпочато негайну службову перевірку.

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