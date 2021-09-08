Викинув із 7 поверху кішку та чотирьох кошенят: експертиза довела, що винуватець не усвідомлював свої дії

Викинув із 7 поверху кішку та чотирьох кошенят: експертиза довела, що винуватець не усвідомлював свої дії

У Києві слідчі скерували до суду клопотання про застосування до зловмисника примусових заходів медичного характеру.

У Києві слідчі завершили розслідування стосовно чоловіка, який викинув з сьомого поверху кішку та чотирьох її кошенят.

До суду скеровано клопотання про застосування до зловмисника примусових заходів медичного характеру.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Подія сталася у травні цього року на вулиці Оноре де Бальзака у Деснянському районі столиці. Тоді до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

За словами слідчої Деснянського управління поліції Олександри Недухової, у ході досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів вини 42-річного місцевого мешканця.

"Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої фігурант викинув кішку та чотирьох кошенят. У результаті падіння чотири тварини загинуло, а одне кошеня вижило. Згідно з результатами проведеної судово-психіатричної експертизи, правопорушник за своїм психологічним станом не був здатним повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними", - йдеться у повідомленні.

Наразі розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України завершено, а матеріали кримінального провадження направлені до Деснянського районного суду.

У разі визнання чоловіка винним до нього будуть застосовані примусові заходи медичного характеру.

Нагадаємо, кошеня, яке чоловік викинув з сьомого поверху, вижило і шукає домівку.

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