Викинула кота з 8-го поверху: в Києві судили жінку за вбивство тварини

Їй призначили 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

У Києві 56-річну жінку визнано винною у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Деснянська окружна прокуратура підтримала обвинувачення у справі щодо жорстокого поводження з котом, який загинув внаслідок падіння з 8 поверху. Відповідно до судового рішення, жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, викинула свого кота на прізвисько "Персик" з вікна своєї квартири.

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Подія сталася в середині вересня 2024 року. Тварина, яка прожила зі своєю господаркою 18 років, отримала травми, несумісні з життям, і померла після падіння. Інцидент стався вдень, і його стали свідками сусіди та випадкові перехожі.

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину та висловила каяття. Суд призначив їй 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

Нагадаємо, у Києві автомобіль на пішохідному переході на смерть збив жінку.

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