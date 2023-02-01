Вихователька дитбудинку на Київщині катувала дітей: у 9-річної дівчинки виявили січені рани

Вихователька дитячого будинку на Фастівщині в Київській області катувала дітей. На тілі 9-річної дівчинки виявили січені рани. З'ясувалося, що це вже не перший випадок у цьому закладі.

Про це 1 лютого повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У дитячому будинку виховували 19 дітей. Їх усіх вилучили та доправили до лікарні для проведення обстеження, а також з'ясування обставин події.

"Найгірше те, що такі огидні методи "виховання" у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше", - зазначив Нєбитов.

Відомо, що 51-річна вихователька - уродженка Києва. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу долю зловмисниці вирішить суд. За побої і знущання над малолітньою жінці загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві молодики знущалися з немічних дівчат на "п’яних вечірках". Поліцейські встановили імена фігурантів, місця їхнього перебування та прийшли з обшуками.

Дитячі гуртки у підземці: вихованці дитячого будинку творчості стали зірками Мережі

Читайте також: