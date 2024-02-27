Вигукували "Ахмат – сила": поліція розшукала юних "фанатів Кадирова" з Київщини – як їх покарають

Одного з фігурантів, що здійснював постріл з пістолета, вже затримано.
На Київщині правоохоронці викрили молодиків, які записали і поширили відео з гаслами бойовиків Кадирова "Ахмат – сила".
Про це розповіли у поліції та СБУ.
Зафіксована на відео подія сталася в ніч із 24 на 25 лютого. На кардрах хлопці стріляли у повітря та кричали кадирівське гасло "Ахмат – сила".
Правоохоронці встановили, що шестеро юнаків віком від 17 до 21 років таким чином святкували повноліття товариша в орендованому заміському комплексі.
Особи молодиків встановлені за допомогою поліцейських кримінального аналізу. Правоохоронці Київщини спільно з представниками СБУ проводять невідкладні слідчі дії.
Одного з фігурантів, що здійснював постріл з пістолета, вже затримано. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї, слідчі розпочали кримінальне провадження (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Юним "фанатам кадировців" загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Один із юнаків уже записав відеозвернення з вибаченнями.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті священники-комуністи УПЦ МП, яку сумували за СРСР, отримали підозру.
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