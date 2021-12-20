Відвідати новорічні локації в Києві зможуть не всі: кого пускатимуть

Містяни та гості столиці повинні мати COVID-документи.
Новорічні локації в Києві можна буде відвідати тільки з COVID-документами.
Відвідувачі новорічних локацій столиці повинні мати із собою документи, що підтверджують вакцинацію проти COVID-19, негативний результат тестування або одужання від коронавірусу. Це не стосується неповнолітніх, але вони повинні мати із собою документи, що засвідчують вік.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Організаторів, учасників і гостей святкових масових заходів попросили дотримуватися протиепідемічних норм: носити маски, користуватися антисептиками і не забувати про соціальну дистанцію.
Нагадаємо, у п’ятницю, 18 грудня, на Софійській площі урочисто засвітили святкові вогні на головній ялинці країни.
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