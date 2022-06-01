Відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну (фото)

Дві сімейних пари та їх двоє спільників виготовляли, купляли і продавали канабіс, екстазі та кокаїн.

У Києві поліцейські викрили точку збуту наркотиків, замасковану під магазин брендового одягу та взуття. Судячи із опублікованих фото, це Werare на вулиці Тарасівській,10.

Там було затримано шістьох наркобізнесменів та вилучено "товару" на 500 тисяч гривень, повідомили в Національній поліції.

Шістьом фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі. Ним виявились донеччани, 1990, 1991, 1992 років народження, 30-річна уродженка РФ та 24-річна киянка.

Відомо, що дві сімейних пари та їх двоє спільників організували незаконне виготовлення, придбання, зберігання і постачання з метою збуту наркотичних засобів - канабісу, екстазі та кокаїну.

Нагадаємо, у Львівській області затримали пенсіонерку-наркодилерку. 60-річна жінка продавала "метадон".

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

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