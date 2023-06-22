Відомий футбольний коментатор, який служить у ЗСУ, втратив квартиру внаслідок вибуху в Києві

Роберто Моралес залишився без житла після нічного вибуху в столичній багатоповерхівці.

Унаслідок вибуху в багатоповерхівці в Дніпровському районі Києва було знищено квартиру відомого футбольного журналіста та коментатора Роберто Моралеса.

Про це сам Моралес повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Малишка, 33. Мій будинок, квартири вже немає", – написав Роберто, додавши фото зруйнованого будинку.

Зруйнована квартира футбольного коментатора Роберто Моралеса / фото - facebook.com/romoralesmunoz

У Києві в ніч проти 22 червня стався сильний вибух у 16-поверхівці через, ймовірно, витік газу. Після вибуху там спалахнула сильна пожежа. Зруйновано кілька квартир. Станом на ранок кількість загиблих зросла до трьох. Пошуково-рятувальна операція триває.

Сам коментатор внаслідок нічного інциденту не постраждав. На початку травня він повідомив, що приєднався до лав ЗСУ, аби боронити нашу країну від російських окупантів.

"Я опинився на Житомирщині, щоб служити в лавах Збройних сил України та вже є військовослужбовцем. Що ж, друга каденція. Все має бути добре і, передусім, все має бути Україна. Ще побачимось. Можливо, це буде й нескоро, але в будь-якому разі зустрінемось", – йдеться у зверненні журналіста на сторінці проєкту ТаТоТаке.

Додамо, що Роберто народився 1976 року в Запоріжжі та має чилійське коріння. Його мати – українка, а батько приїхав з Чилі 1973 року й залишився в Україні через державний переворот на батьківщині.

47-річний Моралес уже має військовий досвід. Від 2015 до 2016 року він служив у зоні АТО на сході України.

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