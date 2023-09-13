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Відомі громадські активісти за ініціативою Кличка відбиратимуть голову антикорупційного департаменту КМДА

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Відомі громадські активісти за ініціативою Кличка відбиратимуть голову антикорупційного департаменту КМДА

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Туди увійшли відомі антикорупційні активісти з “АвтоМайдану”, “Руху Чесно”, “StateWatch”. Про це повідомив голова комісії - юрист та експерт в сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

“Вчора під вечір Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА”, - зазначає Лємєнов.

Зі скріншоту опублікованого Олександром Лємєновим стало відомо, що до комісії увійшли: Катерина Бутко - представник Громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан", Ірина Латиш - представник Громадської організації "Рух Чесно", Віктор Чумак - народний депутат 7-8 скликання. Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань корупції та взаємодії з правоохоронними органами. Головою комісії призначено Олександра Лємєнова - юриста та представника громадської організації “StateWatch”.

Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами. 

“Створення в місті Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на нових принципах та з долученням активних представників київської громади - хороший приклад для інших міст”, - підкреслив Олександр Лємєнов.

Як повідомлялось, у липні мер Києва Віталій Кличко оголосив про проведення конкурсу на посаду голови антикорупційного департаменту КМДА. Він звернувся до антикорупційних органів та організацій із проханням спрямувати своїх представників до конкурсної комісії.

Дата публікації
Перегляди
107
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