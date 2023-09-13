Відомі громадські активісти за ініціативою Кличка відбиратимуть голову антикорупційного департаменту КМДА

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА.

Туди увійшли відомі антикорупційні активісти з “АвтоМайдану”, “Руху Чесно”, “StateWatch”. Про це повідомив голова комісії - юрист та експерт в сфері антикорупційної політики Олександр Лємєнов.

“Вчора під вечір Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА”, - зазначає Лємєнов.

Зі скріншоту опублікованого Олександром Лємєновим стало відомо, що до комісії увійшли: Катерина Бутко - представник Громадської організації "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан", Ірина Латиш - представник Громадської організації "Рух Чесно", Віктор Чумак - народний депутат 7-8 скликання. Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань корупції та взаємодії з правоохоронними органами. Головою комісії призначено Олександра Лємєнова - юриста та представника громадської організації “StateWatch”.

Секретарем комісії призначено Віктора Домагальського, який є радником Київського міського голови з питань протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами.

“Створення в місті Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції на нових принципах та з долученням активних представників київської громади - хороший приклад для інших міст”, - підкреслив Олександр Лємєнов.

Як повідомлялось, у липні мер Києва Віталій Кличко оголосив про проведення конкурсу на посаду голови антикорупційного департаменту КМДА. Він звернувся до антикорупційних органів та організацій із проханням спрямувати своїх представників до конкурсної комісії.