Відновлення костелу Святого Миколая у Києві: скільки зібрали коштів і коли розпочнуть роботи

Відновлення костелу Святого Миколая у Києві: скільки зібрали коштів і коли розпочнуть роботи

За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення костелу знадобиться від 75 млн грн.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, яка ситуація наразі з костелом святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі, і що потрібно зробити для старту відновлювальних робіт.

Про це очільник МКІП написав у Facebook.

Яка ситуація наразі

Мінкульт та Держмистецтво розробили покровий план подальших дій згідно із законом та дотриманням питань безпеки робіт в будівлі.

Наразі свій висновок готує ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріальних збитків.

Нацполіція проводить слідство про причини загоряння.

Після цього, стан костелу мають оцінити експерти. Вони визначать розмір нанесеної шкоди, скільки необхідно виділити на протиаварійні роботи та ремонт.

Куди витратять пожертви українців

За попередньою оцінкою фахівців – на відновлення знадобиться від 75 млн грн. До суми, які збирає бізнес, решту потрібних коштів обіцяє надати держава.

За словами Ткаченка, кошти, які перерахували (і перерахують) бізнеси та юридичні/фізичні особи, підуть саме на протиаварійні роботи. Тобто на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу.

Наразі на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 5,8 млн грн.

"Сума змінюється щогодини. Пожежа в будівлі дійсно об'єднала українців", — зазначив міністр.

Першочерговий план дій

Отримати акт ДСНС щодо пожежі.

Експертиза завданих пошкоджень.

Створення робочої групи при Міністерстві, до якої входитимуть представники ГО, бізнесу тощо. Аби контролювати використання коштів за цільовим призначенням і дотримання законодавства України.

Які роботи потрібно виконати

Загалом всі роботи над костелом поділяються на 3 етапи:

Протиаварійні. Термінові, як ліквідація наслідків пожежі.

Орган. Наразі Мінкульт веде переговори із виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Його відновлюватимуть не за благодійні внески. Крім того його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ.

Реставраційні роботи фасаду. За словами Ткаченка, кошти на це вже є, але роботи не розпочаті через затримку тендерних процедур. Вони будуть відновлені після з’ясування ступеня пошкодження будівлі.

Чому поки не відновлюють собор

"На жаль, почати ремонт всередині одразу завтра ми не можемо. При всьому бажанні та навіть за наявністю повної суми. У першу чергу ми маємо отримати висновки ДСНС та експертизу, що саме з пошкодженого і в якому порядку потрібно ремонтувати", — пояснив Ткаченко.

За його словами, потрібно переконатися, що високі температури не спричинили прихованих тріщин чи змін геометрії конструкцій. Крім того, без оцінки та через неправильну послідовність робіт можливе руйнування стін/стелі тощо.

"Це надзвичайно кропітка робота, на якій потрібен час. Адже вона прямо стосується безпеки перебування всередині", — зазначив міністр.

Розпочати протиаварійні роботи планують від середини жовтня.

Нагадаємо, 3 вересня пізно ввечері у Києві спалахнув костел Святого Миколая. Загоряння виникло в органі під час репетиції. Внаслідок масштабної пожежі постраждало внутрішнє оздоблення храму на першому та другому поверхах, також згорів унікальний орган.

Згодом стало відомо, що представники бізнесу дали по 1 млн грн на відновлення костелу Святого Миколая.

Новини України: Мінкультури та меценати обговорюють відновлення столичного костелу Святого Миколая

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