Віднесло за 10 кілометрів від берега: у Київському морі розшукали зниклого рибалку (фото, відео)

Рибалку вдалося знайти за дві години пошуків.

У Київському морі відшукали зниклого рибалку.

Чоловіка віднесло за 10 км від берега.

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Про це повідомляє Поліція Київської області.

"Вчора, 23 червня, до поліції надійшло повідомлення від мешканця Вишгородщини про те що, його друга-рибалку віднесло у Київське море і його не видно на горизонті… Прибувши на місце події, працівники групи реагування патрульної поліції встановили, що між селами Ровжі та Лебедівка двоє чоловіків, кожен на своєму надувному човні, відправилися на риболовлю. Раптом почався шторм та їх почало відносити від берега. Одному з них, який і зателефонував до поліції, вдалося самотужки добратися до суші", - йдеться у повідомленні поліції.

На пошуки чоловіка були задіяні поліцейські, які у свою чергу прочісували берегову лінію, водна поліція, рятувальники та навіть небайдужі громадяни на своїх човнах.

Рибалку вдалося відшукати лише за дві години пошуків.

Під час шторму 68-річного чоловіка віднесло від берега на відстань близько 10 кілометрів.

Медичної допомоги житель села Нові Петрівці не потребував.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

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