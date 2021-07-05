Відмовився везти і силою витяг із машини: таксист відреагував на звинувачення пасажирки про побиття

Відмовився везти і силою витяг із машини: таксист відреагував на звинувачення пасажирки про побиття

Поліцейські вже розпочали слідство.

Відмовився везти і силою витяг із машини: у Києві жінка звинуватила таксиста в нападі. Мовляв, він зупинився раніше, ніж вона просила, а згодом - витягнув з автомобіля і навіть ударив. Таку заяву пасажирка подала і до поліції.

Як йдеться у випуску ТСН 19:30, журналісту вдалося зв'язатися із самим таксистом. Водій приголомшений цими звинуваченнями і має свою версію того, що сталося.

"Водій таксі мене витягнув з авто, а потім ще трохи вдарив, трохи відкинув і поїхав", - розповіла пасажирка.

Новини України: у Києві жінка звинуватила таксиста в нападі і подала заяву до поліції

За словами жінки, водій таксі зупинився дещо дальше, хоч мав під'їхати ближче на 17-20 метрів до приватного обійстя.

"Я викликала таксі на це місце, де я стою. А він приїхав, трохи вище став. Я до нього підійшла і зробила зауваження, що в нього мітка була трохи нижча", - сказала вона.

Пасажирка сіла в салон, кермувальник поїхав, але зупинився за 20 метрів.

"Сказав мені виходити. На що я відповіла, що виходити не буду бо триває поїздка", - пояснила пасажирка.

За словами жінки, водій вийшов з автомобіля та кинувся витягати її на вулицю. Це зафіксувала сусідська камера спостереження.

"Він підійшов витягнув мене. Я вже зла. Я по машині ногою, реакція якась була. Він розвернувся, таким от жестом заїхав мені по обличчу. Після чого я грюкнула дверцятами, він з відкритими дверцятами поїхав. Вилиця в мене болить, рука болить", - скаржиться жінка.

Відео розійшлося мережею, і набуло чималого розголосу. На ранок Тетяна написала заяву про побиття до поліції.

Поліція також написала до компанії таксі. Ті спершу запропонували промокод на наступну поїздку, але згодом заявили - проводять службове розслідування.

У коментарі ТСН розповідають: водія від роботи вже відсторонили.

"Дії водія є неприпустимими і суперечать правилам компанії. Наразі ми ведемо комунікацію із пасажиркою, готові співпрацювати із поліцією, надавати всю необхідну інформацію", - сказав керівник напряму замовлення поїздок компанії Сергій Павлик.

Журналісту вдалося зв'язатися із самим таксистом по відеозв'язку.

Сергій про ґвалт і заяву до поліції дізнався лише зараз.

"Я взнав від вас, у мене зараз істерика, просто така паніка, що я залишився без роботи", - розповідає свою версію подій водій.

Чоловік каже, що приїхав туди, де стояла мітка - не доїхав не сто метрів, як йдеться у соцмережах, а 10.

"Вона сіла в машину і почала мене ображати просто напросто. Вона почала мені грубити. Я кажу: "Шановна, я вас везти не буду". Вона каже: " Скасуйте замовлення". Я перед нею це зробив", - розповідає водій таксі.

Далі, каже чоловік, клієнтка виходити все одно відмовилась.

"Я вийшов з машини, підійшов до дверей, відкрив двері, і кажу: "Виходьте"! Тут почався сильний крик, вона вискакує, я її тримаю, вона б'є ногами, ось вм'ятина", - таксист показав пошкодження на автомобілі і твердить: жінку не штовхав, а намагався забрати подалі від транспорту.

"Можливо я руку и потягнув, але я тримав на відстані, щоб вона і далі не робила вмятин", - пояснив водій.

Хто в цій ситуації неправий? Поліцейські вже розпочали слідство. У команії таксі кажуть: теж чекають на результати. Якщо виявиться, що винуватий водій - не поновлюватимуть його на роботі, якщо навпаки - таксувати чоловіку ймовірно дозволять.

Нагадаємо, пасажирка звинуватила водія у тому, що він ударив її по обличчю і штовхнув на асфальт.

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