Відмовився пригостити цигаркою: у Славутичі 15-річний хлопець накинувся з кулаками на чоловіка (фото)

Відмовився пригостити цигаркою: у Славутичі 15-річний хлопець накинувся з кулаками на чоловіка (фото)

Хлопцю може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років.

У Славутичі 15-річний хлопець накинувся з кулаками на чоловіка, бо той відмовився пригостити його цигаркою.

15 листопада до відділення поліції №2 (м. Славутич) Вишгородськго районного управління поліції з письмовою заявою звернувся 31-річний місцевий мешканець, який повідомив про те, що напередодні між ним та незнайомим хлопцем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Встановлено, що компанія молодиків, серед яких було двоє неповнолітніх, близько 21 години перебувала поблизу місцевого магазину.

"15-річний хлопець побачив поряд чоловіка, підійшов до нього з проханням пригостити цигаркою. Чоловік відмовив, тому юнак почав нецензурно висловлюватися та наніс йому декілька ударів у обличчя та грудну клітку", - розповіли у поліції.

Поліція Київської області

Наразі дізнавач за процесуальним керівництвом прокуратури повідомив про підозру неповнолітньому мешканцю міста Славутич за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві Уводій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину.

Читайте також: