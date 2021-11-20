Відмовився пригостити цигаркою: у Славутичі 15-річний хлопець накинувся з кулаками на чоловіка (фото)

Хлопцю може загрожувати обмеження волі на строк до п’яти років.
У Славутичі 15-річний хлопець накинувся з кулаками на чоловіка, бо той відмовився пригостити його цигаркою.
15 листопада до відділення поліції №2 (м. Славутич) Вишгородськго районного управління поліції з письмовою заявою звернувся 31-річний місцевий мешканець, який повідомив про те, що напередодні між ним та незнайомим хлопцем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.
Про це повідомляє Поліція Київської області.
Встановлено, що компанія молодиків, серед яких було двоє неповнолітніх, близько 21 години перебувала поблизу місцевого магазину.
"15-річний хлопець побачив поряд чоловіка, підійшов до нього з проханням пригостити цигаркою. Чоловік відмовив, тому юнак почав нецензурно висловлюватися та наніс йому декілька ударів у обличчя та грудну клітку", - розповіли у поліції.
Наразі дізнавач за процесуальним керівництвом прокуратури повідомив про підозру неповнолітньому мешканцю міста Славутич за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.
Слідство триває.
Нагадаємо, у Києві Уводій BMW на мосту Патона влаштував стрілянину.
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