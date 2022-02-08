Відмовилися викладати українською: у Києві звільнили вчителів, які потрапили в скандал

Відмовилися викладати українською: у Києві звільнили вчителів, які потрапили в скандал

Вчителям оголосили догану і звільнили за власним бажанням.

У Києві в ліцеї №303 та школі №152 звільнили двох вчителів, які відмовилися викладати українською мовою. Один з них також ображав учнів.

Про це 7 січня повідомили на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Вчителі потрапили в скандал у грудні 2021 року, після чого у навчальних закладах розпочали перевірку.

Викладачці німецької мови у ліцеї оголосили догану. Жінка визнала свою провину та прийняла рішення про звільнення за власним бажанням.

У школі №152 вчителю історії також було оголошено догану за "порушення чинного законодавства з питань дотримання педагогічної етики, вчинення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника". За заявою вчителя було звільнено з роботи.

"Мова освітнього процесу – державна!” - підкреслив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що IT-компанія Andersen People у Києві відмовила чоловікові у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

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