"У нас на русском": відома IT-компанія у Києві потрапила в скандал через мову (фото)

"У нас на русском": відома IT-компанія у Києві потрапила в скандал через мову (фото)

Всередині компанії можна спілкуватися виключно російською.

Відома білоруська IT-компанія Andersen People у Києві відмовила чоловікові у наступному етапі співбесіди через те, що він розмовляє українською мовою.

Фото листування з менеджером з підбору персоналу він опублікував у себе в Facebook.

"Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси в 6 містах України, виключно тому, що я розмовляю українською. Мова про компанію Andersen", - написав він.

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Представниця компанії спочатку сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід, і запропонувала перейти до наступної співбесіди. Однак вона уточнила, чи спілкується він російською, на що отримала негативну відповідь.

"Я зрозуміла вас, на жаль, спілкування у нас всередині команди російською, дякую, що приділили час", - написала менеджер компанії Andersen People.

Facebook/Bohdan Melnyk

"І це київський офіс. Зашквар, обурення та купа інших епітетів в думках", - написав чоловік.

Зазначимо, що українські IT-компанії усе частіше приглядаються до кандидатів віком 50+, бо вони відповідальні, старанні, доводять справи до кінця. Деякі навіть готові безкоштовно навчати "з нуля".

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