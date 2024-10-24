"Відмазали" тисячі ухилянтів: викрито працівників ТЦК в Києві з понад $1 млн готівкою (фото)

У Києві правоохоронці викрили працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації понад 1000 військовозобов'язаним чоловікам. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 млн дол. готівкою та елітний автопарк.

Про це повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

Працівники ДБР затримали трьох посадовців Голосіївського РТЦК та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. За даними бюро, затримані загалом допомогли тисячам ухилянтів.

Працівники військкомату та голова ВЛК цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, охочим ухилитися від військової служби за мобілізацією. Організував групу цивільний, який підшукував "клієнтів", збирав необхідні документи та передавав їх до ТЦК.

Фігуранти обіцяли за 8 500 дол. допомогти з постановкою чоловіків на облік у визначеному ТЦК, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов’язаних та резервістів.

Правоохоронці затримали підозрюваних під час одержання другої частини коштів у сумі 4000 дол.

Також було проведено комплекс слідчих розшукових дій і понад 40 одночасних обшуків. Вилучено понад 1,2 млн дол. та 45 тис. євро готівкою, мобільні телефони, чорнові записи, печатки та кліше ТКЦ, військові квитки, 11 автомобілів бізнес-класу вартістю більше 100 тис. дол. кожен.

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

Правоохоронці повідомили про підозру трьом службовцям Голосіївського ТЦК, ексголові ВЛК та двом цивільним особам. У залежності від скоєного їм інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж. Один з викритих – голова ВЛК – вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

У Києві затримали трьох посадовців Голосіївського ТЦК та трьох цивільних, які допомагали ухилянтам

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