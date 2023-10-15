Відкриття Подільсько-Воскресенського мосту у Києві: названо термін завершення першої черги

У Києві завершують будівництво першої черги Подільсько-Воскресенського мосту. Наразі мостобудівельники та дорожники влаштовують ізоляцію бетонних поверхонь проїзної частини та тротуарів; асфальтують автомобільну частину мосту та встановлюють систему водовідведення.

Про це повідомила пресслужба будівельної компанії.

Там також пообіцяли, що булівельні роботи завершать через декілька тижнів – на початку листопада.

"Подільсько-Воскресенський мостовий перехід складається з двох ярусів (автомобільна дорога і метро), містить три мости: через Дніпро, Гавань та Десенку, естакаду на Рибальському півострові, лівоповоротний з’їзд на вулицю Набережно-Рибальську, естакаду на Трухановому острові, естакаду в урочищі Горбачиха, заїзд на мостовий перехід з перетину вулиць Набережно-Хрещатицька та Верхній-Нижній Вал. Загальна довжина мосту – 9 км. Автомобільна частина складається із трьох смуг в кожному напрямку", - розповіли забудовники мосту.

Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а трохи пізніше – і з Райдужним масивом та Троєщиною, розвантажить Північний міст, уможливить майбутній запуск метро на Троєщину.

У матеріалі ТСН.ua зібрано все, що відомо про відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві.

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