Як бізнес залучає таланти: випускниця ІМВ та акціонер IBOX BANK Альона Шевцова створила сучасну аудиторію інтерактивного навчання

Новий освітній рік студенти Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка починають з сучасними освітніми технологіями.

Відтепер студенти Київського Інституту міжнародних відносин зможуть отримати знання та навички з найсучаснішою технікою: стрім-студія та інтерактивні дисплеї вже стали частиною першої іменної студентської аудиторії.

Проект реалізований на базі комп'ютерного класу Інституту міжнародних відносин за підтримки Альони Шевцової, CEO fintech компанії LeoGaming, акціонера транзакційного банку IBOX BANK.

Подія відбулась за участі Альони Шевцової, CEO fintech компанії LeoGaming, акціонера транзакційного банку IBOX BANK. Відкриття освітнього простору для майбутніх фахівців підтримали почесні гості: Віктор Ющенко, третій Президент України, голова Наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO; Петро Мельник, голова правління IBOX BANK; Володимир Бугров, ректор КНУ імені Тараса Шевченка; Валерій Копійка, директор Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Модернізований сучасний освітній центр - справжній подарунок для молодих спеціалістів, що здобувають освіту та конкурентна перевага ВНЗ, яка допомагає формувати професійні навички вже під час навчання.

“Рішенням наглядової ради MПС LEO та IBOX BANK ми закріпили річну програму підтримки талановитих студентів, яка передбачає як стипендіальні виплати, стажування та подальшу кар’єру в банку та фінансовій компанії. Для нас важливо, щоб решта з 73 комерційних банків теж наслідувала такий приклад, адже саме від колаборації бізнесу та освіти залежить як конкурентна перевага країни в цілому, так і бізнес клімат” - розповідає Альона Шевцова.

“Освітній простір, де будуть проходити підготовку майбутні спеціалісти для відповідального бізнесу. І такий простір несе декілька навантажень. Принаймні сьогодні, це не тільки брендова зона, це певною мірою, культурологічний момент, оскільки, студенти, навчаючись в такій аудиторії безумовно будуть бачити рівень освітньої інфраструктури, який повинен відповідати вимогам сучасності”, - розповідає Валентина Мазуренко, координатор з публічних заходів та партнерства ІМВ.

Загальна вартість проєкту та сума інвестицій в модернізацію та оснащення центру інтерактивного навчання склала понад 1,5 млн грн, без урахування власних коштів основного мецената Альони Шевцової.

Аудиторія Інституту міжнародних відносин КНУ оснащена сучасними комп'ютерами для виконання будь-яких робочих завдань, інтерактивним дисплеєм, що поєднує функції навчальної дошки, планшета й платформи для трансляцій та медійною студією на дві камери для проведення дистанційних конференцій й лекцій.

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