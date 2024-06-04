Відключення світла в столиці: енергопостачальник зробив прогноз на найближчі дні

Обмеження споживання електроенергії діятимуть цілодобово.
В Києві склалася найскладніша ситуація в системі енергопостачання за кілька останніх днів. У четвер, 5 червня, знову застосовуватимуться обмеження вживання електрики протягом усієї доби.
Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
Голова енергопостачальної компанії додав, що в разі перевищення лімітів споживання можливі й екстрені відключення.
"Я розумію, що на вулиці спекотно. Але історія така, що вже навіть постачання до об'єктів критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго", – повідомив Сергій Коваленко.
Він також закликав до економного користування електроприладами.
"Подумайте про це наступного разу, коли будете вмикати кондиціонер", – наголосив енергопостачальник.
Нагадаємо, Укренерго повідомило, де і коли не буде електрики у середу, 5 червня. Графіки відключень діятимуть для усіх споживачів через великий дефіцит електроенергії.
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