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Відключення світла в столиці: енергопостачальник зробив прогноз на найближчі дні

Відключення світла в столиці: енергопостачальник зробив прогноз на найближчі дні

У Києві цілодобово діятимуть обмеження споживання електрики / колаж ТСН.ua

Обмеження споживання електроенергії діятимуть цілодобово.

В Києві склалася найскладніша ситуація в системі енергопостачання за кілька останніх днів. У четвер, 5 червня, знову застосовуватимуться обмеження вживання електрики протягом усієї доби.

Про це повідомив директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Голова енергопостачальної компанії додав, що в разі перевищення лімітів споживання можливі й екстрені відключення.

"Я розумію, що на вулиці спекотно. Але історія така, що вже навіть постачання до об'єктів критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго", – повідомив Сергій Коваленко.

Він також закликав до економного користування електроприладами.

"Подумайте про це наступного разу, коли будете вмикати кондиціонер", – наголосив енергопостачальник.

Нагадаємо, Укренерго повідомило, де і коли не буде електрики у середу, 5 червня. Графіки відключень діятимуть для усіх споживачів через великий дефіцит електроенергії.

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