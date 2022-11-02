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Відключення світла в Київській області: ДТЕК оновив графік

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Відключення світла в Київській області: ДТЕК оновив графік

Фото: Unsplash

Можлива похибка в межах додаткових 30-40 хвилин.

У Київській області оновили графік стабілізаційних відключень світла. Тепер на сайті ДТЕК можна ввести свій населений пункт та дізнатися, у які з 6 часових проміжків вдома не буде електропостачання.

Переглянути графік відключень на Київщині можна за посиланням.

В енергетичній компанії підкреслили, що стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження "Укренерго".

Якщо за вашою адресою час не визначається - з високою вірогідністю відключення у вашому населеному пункті не буде відбуватися.

Крім того, можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Нагадаємо, вдень 2 листопада в Києві розпочалися екстрені відключення світла поза графіком. Перевантаження електромереж сталися в десяти районах столиці.

© Unsplash
Фото: Unsplash

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