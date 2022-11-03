Відключення світла в Київській області 3 листопада: графік ДТЕК

На сайті ДТЕК можна ввести свій населений пункт та дізнатися, у які з 6 часових проміжків вдома не буде електропостачання.

У Київській області протягом дня 3 листопада відключатимуть світло. Стабілізаційні обмеження розпочалися від п'ятої ранку.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він пояснив, що відключення світла необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварійних ситуацій.

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Переглянути графік відключень на Київщині можна за посиланням.

Кулеба додав, що енергетики заживили усіх абонентів у Київській області, які залишалися без електропостачання через обстріли у понеділок, 31 жовтня.

Нагадаємо, за словами голови ОВА, через російські обстріли існує загроза, що Київ залишиться без світла на період до двох тижнів. Влада регіону вже готується до такого сценарію і облаштовує на Київщині стаціонарні пункти обігріву.

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