Відключення світла в Києві: у КМДА дали невтішний прогноз на всю зиму

У Києві тривають екстрені відключення світла, ситуація з електропостачанням залишається складною.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми пам'ятаємо останні обстріли – важко було відновлювати але цілодобова робота енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", – зазначив заступник голови КМДА.

Пантелєєв пояснив, чому на вихідні подекуди можуть не вимикати світло, або вимикати рідше. За його словами, вихідні є специфічними днями: зменшується навантаження і споживання, ніж у будні. Крім того, в останні вихідні була доволі тепла погода, тому кияни менше вмикали обігрівачі.

Заступник голови КМДА попередив, що відключення світла триватимуть всю зиму.

"Але ця ситуація на вихідних не має нас обманювати. Ситуація непроста, ми бачимо це у будні дні. Продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більш мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Після такої кількості обстрілів ми не можемо постачати електрику, як у мирний час. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків", – підсумував Пантелєєв.