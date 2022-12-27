Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла в Києві: у КМДА дали невтішний прогноз на всю зиму

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
322
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відключення світла в Києві: у КМДА дали невтішний прогноз на всю зиму

Фото: Associated Press

Заступник голови КМДА попередив, що відключення електрики триватимуть всю зиму.

У Києві тривають екстрені відключення світла, ситуація з електропостачанням залишається складною.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телеканалу "Київ".

"Ми пам'ятаємо останні обстріли – важко було відновлювати але цілодобова робота енергетиків забезпечила нам ту ситуацію в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", – зазначив заступник голови КМДА.

Пантелєєв пояснив, чому на вихідні подекуди можуть не вимикати світло, або вимикати рідше. За його словами, вихідні є специфічними днями: зменшується навантаження і споживання, ніж у будні. Крім того, в останні вихідні була доволі тепла погода, тому кияни менше вмикали обігрівачі.

Заступник голови КМДА попередив, що відключення світла триватимуть всю зиму.

"Але ця ситуація на вихідних не має нас обманювати. Ситуація непроста, ми бачимо це у будні дні. Продовжуються обмеження, продовжуються відключення, вони не є плановими а більш мірою екстреними. В таких реаліях ми будемо жити всю зиму, треба це розуміти. Після такої кількості обстрілів ми не можемо постачати електрику, як у мирний час. Ми максимально намагаємося зробити так щоб мешканцям було комфортно але все залежить не тільки від енергетиків", – підсумував Пантелєєв.

Нагадаємо,  що останнього удару по Києву росіяни завдали 19 грудня. Тоді окупанти вкотре атакували столицю та Київську область своїми безпілотниками. Загарбники зуміли влучити в об’єкт критичної інфраструктури столиці, після чого ситуація з електропостачанням ще більше погіршилася.

Побоюючись блекауту, місцева влада збільшила кількість пунктів обігріву в чотирьох районах (мапа).

А у ЗМІ показали супутникові знімки вечірнього Києва до початку масових ракетних ударів по критичній інфраструктурі та після.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
322
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація