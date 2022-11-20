Відключення світла в Києві та області: на що чекати українцям

Якщо нових атак на енергомережу не буде, то згодом дефіцит потужності рівномірно розподілять по всій країні: відключення будуть скрізь

Наразі стабілізація енергосистеми України розрахована на відключення світла по 4 години. Поки що таких проміжків вистачає для ремонтних робіт. Однак відключень поки менше не буде.

Про це розповів генеральний директор компанії із забезпечення розвитку бізнесу із постачання електроенергії та газу YASNO Сергій Коваленко.

"Два дні - суботу і неділю, ми живемо у графіках стабілізаційних відключень. Задіяні мінімальні обмеження - 166МВт вчора і 184 МВт сьогодні, тобто відключали десь по одному-два рази замість чотирьох. І це добре. Та на вихідних споживання завжди менше. І поки що це не означає, що відключень стане менше", - написав коваленко.

За його словами, згодом дефіцит потужності рівномірно розподілять по всій країні: відключення будуть скрізь, однак потроху. За таких умов, зокрема, в Києві та області вимкнення світла скоротяться орієнтовно вдвічі.

Але поки що таких умов немає, графіки залишаються незмінними: чотири можливі слоти по чотири години для Києва і області.

І ситуація навпаки: якщо мережа буде ушкоджена чи зруйнована внаслідок атак, доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але й екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час.

Коваленко додав, що про повне відключення системи, або блекаут с понеділка на 10 днів без світла у Києві не йдеться у разі поточної ситуації.

"Я впевнений у ЗСУ, вони захищатимуть нас стільки, скільки буде потрібно. Також прошу дати ще трохи часу на ремонт мереж і нашим енергетикам. Тому утеплюйтеся і намагайтеся не користуватися обігрівачами надміру", - додав він.

Нагадаємо, найскладніша ситуація зі світлом в Україні наразі зберігається у Вінниччині, Сумщині, на Полтавщині, Хмельниччині, Франківщини, Київщині, а також у столиці.Енергетики працюють над тим, аби відключення світла становили лише по декілька годин вранці та декілька годин ввечері.

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