Відключення світла в Києві та області 27 січня: графік ДТЕК

Сьогодні світло даватимуть за графіками.

У Києві та Київській області в п'ятницю, 27 січня, діють стабілізаційні графіки відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Ліміти споживання електроенергії в Києві та Київській області, що надала національна енергетична компанія "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Відключення світла можуть тривати від двох до семи годин поспіль для кожного споживача.

Графіки відключення світла:

Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки 27 січня на Київщині та Дніпропетровщині було застосовано екстрені відключення світла. Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі.

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