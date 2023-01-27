Відключення світла в Києві та області 27 січня: графік ДТЕК

Сьогодні світло даватимуть за графіками.
У Києві та Київській області в п'ятницю, 27 січня, діють стабілізаційні графіки відключення світла.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Ліміти споживання електроенергії в Києві та Київській області, що надала національна енергетична компанія "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Відключення світла можуть тривати від двох до семи годин поспіль для кожного споживача.
Графіки відключення світла:
Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки 27 січня на Київщині та Дніпропетровщині було застосовано екстрені відключення світла. Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі.
Читайте також: