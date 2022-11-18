Відключення світла в Києві та області 18 листопада: графік ДТЕК

Відключення на Київщині будуть планові та аварійні протягом дня.
У п'ятницю, 18 листопада, у Києві та Київській області застосовуватимуть планові та екстрені відключення світла.
Про це повідомляють ДТЕК та голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"За рішенням "Укренерго" в Київській області продовжуються екстрені вимкнення електрики. Це потрібно для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в критичних умовах та уникнути ще більших аварій", - пояснив він.
Перевірити тип та тривалість відключення світла у вашому будинку або населеному пункті можна за посиланням:
Нагадаємо, голова Київської ОВА попередив мешканців області готуватися до важкого тижня після масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Ситуація з постачанням електроенергії залишається складною. Світла можуть відключати на понад вісім годин.
Графіки відключення світла в Україні:
Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.
- Київ
- Київська область
- Харків
- Одеса
- Львів
- Херсон
- Вінниця
- Запоріжжя
- Чернігів
- Ужгород
- Полтава
- Хмельницький
- Луцьк
- Тернопіль
- Кропивницький
- Житомир
- Суми
- Черкаси
- Миколаїв
- Чернівці
- Рівне
- Івано-Франківськ
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