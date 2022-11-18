Відключення світла в Києві та області 18 листопада: графік ДТЕК

Відключення на Київщині будуть планові та аварійні протягом дня.

У п'ятницю, 18 листопада, у Києві та Київській області застосовуватимуть планові та екстрені відключення світла.

Про це повідомляють ДТЕК та голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"За рішенням "Укренерго" в Київській області продовжуються екстрені вимкнення електрики. Це потрібно для того, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми в критичних умовах та уникнути ще більших аварій", - пояснив він.

Перевірити тип та тривалість відключення світла у вашому будинку або населеному пункті можна за посиланням:

Нагадаємо, голова Київської ОВА попередив мешканців області готуватися до важкого тижня після масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Ситуація з постачанням електроенергії залишається складною. Світла можуть відключати на понад вісім годин.

Графіки відключення світла в Україні:

Щоб переглянути графік відключення у вашому місті чи області, натисніть на необхідний регіон.

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