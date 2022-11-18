Відключення світла у Києві знову будуть відбуватися за графіками

Енергетикам вдалося вдалося збалансувати енергосистему, а тому відключення електроенергії в Києві буде відбуватися за графіками.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Споживайте електроенергію помірно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки потрібно шукати на сайті ДТЕК Київські електромережі.

До слова, кілька годин тому в ДТЕК з'явилося повідомлення, що у столиці будуть діяти екстрені відключення світла, а тому графіки наразі не діють. Втім, 18 листопада вдалося енергосистему збалансувати і знову впровадити графіки.

Ситуація з електроенергією в Києві

У четвер, 17 листопада, у солиц зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії - він становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку через атаки армії РФ. У місті вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок знеструмлення

Своєю чергою, на The New York Times з'явився матеріал про те, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Місцева влада готується до різних сценаріїв. Зокрема, до повного відключення, наголошує ерший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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