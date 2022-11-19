Відключення світла у Києві: в енергокомпанії повідомили хороші новини

У Києві відключати світло можуть рідше. Замість двох-трьох разів на день планують лише раз.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO, що входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

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"Сьогодні в Києві діють стабілізаційні відключення. Причому обмеження лише 166 МВт, а значить, що відключати можуть лише один раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин. Це позитивна новина, враховуючи ситуацію. Але зараз більшість обговорює різні заяви. І від влади, і від ДТЕК. Я від себе лише додам, що потрібно завжди мати план для різних ситуацій. І це правда, може бути гірше, і до цього морально і організаційно потрібно бути готовими", - написав він у фейсбуці.

Масовані атаки Путіна по енергосистемі України

15 листопада Росія здійснили масовану ракетну атаку по містам України, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. Після атак почали застосовувати позапланові графіки відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. Найбільше постраждав центр та захід України.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що повне відключення електроенергії в Києві можливе, проте не триватиме надто довго.

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук наголосив, що попри велике бажання Росії, аби Україна опинилася в повній темряві, такий сценарій є малоймовірним.

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