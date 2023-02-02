Відключення світла у Києві та області: як 2 лютого будуть вимикати електрику

У четвер, 2 лютого, у Київській області та в Києві світло будуть вимикати за стабілізаційними графіками. Обсяги споживання електроенергії, передбачені для регіону дещо збільшилися за останні кілька днів.

Про це повідомили у ДТЕК "Київські електромережі" і ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

Для столиці обмеження споживання передбачені в середньому на рівні 1057 МВт/вдень та 684 МВт/уночі, а для Київської області - 755 МВт/вдень та 629 МВт/уночі.

Зазначається, що такі обсяги покриють 68% від потреб столиці в електроенергії, враховуючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру, а в області - 53%.

У ДТЕК закликають споживачів помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження. Це допоможе уникнути масштабних аварій на електромережах.

"Просимо вас помірно користуватися електроенергією, особливо в пікові години навантаження – вимкнути всі прилади з розетки в період відключення. Після того, як світло з’явилось – вмикати от їх по черзі", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень у столиці можна перевірити за посиланням, а в області - на сайті компанії.

Як повідомлялося, наразі майже у всіх будинках Києва світло вимикають за графіками. Щоб не було аварійних вимкнень, треба вкластися у визначені ліміти споживання електрики. У YASNO кажуть, що групи відключень формуються не за кількістю будівель, а за потужністю, яку вони споживають.

Читайте також: