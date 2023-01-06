Відключення світла у Києві та області 6 січня - графік ДТЕК

У Києві та Київській області у п'ятницю, 6 січня, світло відключають за графіками. Діють стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

Перевірити графік відключення світла за вашою адресою в Києві можна за посиланням. Для цього необхідно ввести назву вулиці та вказати номер будинку.

У Київській області діє оновлений графік стабілізаційних відключень. Він складається з трьох категорій. Споживачі поділені на чотири групи замість двох, як було раніше.

Відключення світла на Київщині

На Київщині найближчим часом очікується погіршення погодних умов, тому аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим через ймовірні аварії на електромережах.

Мешканців області закликають не перевантажувати мережу та не вмикати всі електроприлади після того, як дали світло. Такі заходи допоможуть знизити ризики аварій.

Коли ми зможемо користуватися світлом за потребою, а не за графіком – Максим Білявський

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